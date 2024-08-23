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13:54, 23 августа 2024Мир

В Польше разгорелся коррупционный скандал из-за помощи Украине

PAP: в Польше разгорелся коррупционный скандал из-за помощи Украине
Михал Кучмеровский

Михал Кучмеровский. Фото: Michał Kuczmierowski / Wikimedia

В Польше разгорелся коррупционный скандал из-за помощи Украине генераторами на сумму 114 миллионов евро. Об этом сообщает Польское агентство новостей (PAP).

В частности, речь идет о главе правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михале Кучмеровском, которого подозревают в предпочтении ряда конкретных компаний при закупке генераторов. На данный момент местонахождение политика неизвестно.

«В четверг Катовице-Всходский районный суд города Катовице удовлетворил ходатайство прокурора в отношении Михала К. и применил к нему меру пресечения в виде предварительного заключения на 90 дней со дня ареста. Это позволит начать его поиски с ордером на арест», — отмечается в материале агентства.

Дело было инициировано еще в декабре прошлого года. В ответ на решение о поиске чиновника экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал действующего главу правительства Дональда Туска. По его словам, данное дело является политическим преследованием.

13 мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию StopRussiaNow. По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши (NIK) готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.

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      Максим Габриелян
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