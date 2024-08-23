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11:38, 23 августа 2024Россия

В России чиновник устроил танцы с плеткой и куклой в чулках, попал на видео и поплатился

РБК: в Тамбове уволят директора автобазы, станцевавшего с куклой в чулках

Директор автобазы правительства Тамбовской области Андрея Селионова устроил на свой день рождения танцы с ростовой куклой в чулках и поплатился. Чиновника решили уволить, пишет РБК.

Видео с празднования распространилось по сети 22 августа. На опубликованных Telegram-каналом «Абирег» кадрах видно сидящего на стуле мужчину с плеткой в руках и куклой на колене, которую он целует в грудь. Затем россиянин и аниматор встают и начинают танцевать. После этого в центр зала выходят еще несколько человек и образуют хоровод.

В тот же день губернатор Тамбовской области Максим Егоров написал в Telegram, что в регионе наблюдаются случаи, когда «чиновники разного уровня забывают о статусе своей работы и этических нормах поведения». Он не назвал фамилию Селионова, однако подчеркнул, что речь идет о директоре одного из подведомственных предприятий областного правительства, который позволил себе неподобающее поведение. «Считаю, что подобное поведение для руководящего работника недопустимо. Безусловно, он не будет дальше занимать свою должность», — заявил Егоров.

Ранее в Северодвинске сотрудники библиотеки в честь 23 февраля устроили стриптиз-представление с ростовыми куклами-стриптизершами, которые танцевали перед сидящими на стульях мужчинами. В результате коллектив учреждения признал такой подарок неуместным и извинился.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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