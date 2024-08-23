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12:19, 23 августа 2024Бывший СССР

В России назвали цели попыток ударов ВСУ по АЭС

Сенатор Климов: в случае успешного удара ВСУ по АЭС в катастрофе обвинят Россию

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы затем обвинить в этом Россию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Они хотят потом обвинить нас в возможной катастрофе: поднялся уровень радиации — значит, русские виноваты, — сказал Климов. — Украина понимает, что в случае подобной ЧС будет начато расследование, направлена комиссия, а итоговый доклад могут подготовить только через год-два. В 2022 году была диверсия на "Северных потоках", и только сейчас, спустя два года, начали разбираться, кто это сделал. В случае с АЭС будет так же».

За это время, как считает сенатор, многое может измениться, а настоящие виновники успеют сделать все, чтобы избежать наказания.

«Никто не думает о последствиях, на Украине не строят планов ни на пятилетку, ни даже года на три, там только инстинктивное желание продлить свое существование», — сказал политик.

Ранее украинские военные пытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Как сообщал президент России Владимир Путин, Международное агентство по атомной энергии проинформировано о ситуации — оно обещало прислать специалистов для оценки произошедшего.

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