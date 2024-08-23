В России захотели запретить массовые спам-звонки

Шадаев: в Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков

В Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«В сентябре внесем», — анонсировал чиновник.

Запретить массовые спам-звонки в России захотели еще в апреле. Тогда Шадаев говорил, что спам-обзвоны вызвали среди населения негативную тенденцию — россияне стали достаточно напряженно относиться к любым входящим голосовым звонкам.

Ранее в Госдуме одобрили ужесточение правил продажи сим-карт и деанонимизацию каналов. Поправки к инициативе анонсировал глава комитета Александр Хинштейн. В частности, предлагалось ввести проверку сведений об абоненте оператором до начала оказания услуг связи: если предоставленные паспортные данные окажутся неверны, то услуги будут недоступны.

