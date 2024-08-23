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15:03, 23 августа 2024Экономика

В России заявили о рекордных объемах поддельного цемента на рынке

Доля фальсифицированного цемента на рынке РФ достигла рекордных 22,1 %

Фото: Владимир Зинин / ТАСС

Доля фальсифицированного цемента на рынке РФ достигла рекордных 22,1 процента (13,7 миллиона тонны), заявила исполнительный директор профильного союза производителей «Союзцемент» Дарья Мартынкина. Ее цитирует ТАСС.

Специалист отметила, что, хотя с учетом зафиксированных в предыдущем году 21,3 процента динамика не кажется значительной, «в сравнении с 2020 годом, когда фальсификата в России было не более 5,6 процента, рост колоссальный». По ее словам, после 2015 года, когда на рынке было 18 процентов подделок, началось снижение их доли, поскольку уже в 2016-м в России была введена обязательная сертификация цемента.

Резкое же увеличение объемов фальсификата, наметившееся в последние годы, в «Союзцементе» объяснили тем, что в связи с упразднением ряда нормативных актов, контроль и надзор за оборотом цемента был прекращен. Мартынкина уточнила, что в ожидании возобновления действия соответствующих норм, «недобросовестные производители частично переориентируются на выпуск "сухих бетонных смесей"», сертификация которых «в обозримом будущем не предвидится».

В союзе отметили, что одной из ключевых гарантий безопасности и качества приобретаемого цемента является даже не место его покупки (фальсификат встречается и в профильных супермаркетах), а то, что товар упакован в мешок и содержит информацию в соответствии с ГОСТ.

Ранее стало известно, что американский стартап Fortera разработал технологию производства цемента с низкими выбросами углекислого газа, который при производстве улавливают в печах. Отмечается, что технология может применяться в промышленных масштабах и на начальном этапе снижает выбросы углекислого газа на десять процентов.

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      Дмитрий Воронин
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