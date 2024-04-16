В США разработали экологически чистый цемент

Стартап Fortera научился делать цемент практически без выбросов углекислого газа

Американский стартап Fortera разработал технологию производства цемента с низкими выбросами углекислого газа, сообщает Associated Press.

Углекислый газ улавливают в печах при изготовлении цемента. Разработанная калифорнийской компанией технология может применяться в промышленных масштабах. Первым ее получит один из крупнейших заводов по производству цемента в США CalPortland. Ожидается, что на начальном этапе технология поможет снизить выбросы углекислого газа на 10 процентов.

«Наша цель — создать универсальное решение, которое сможет работать на любом предприятии», — заявил генеральный директор Fortera Райан Гиллиам. Производство бетона — один из важнейших факторов глобального потепления, на долю этой сферы приходится около восьми процентов выбросов углекислого газа в год.

Ранее стало известно, что шведская сталелитейная компания SSAB собралась построить сталелитейный завод, который будет работать, не вредя планете. Выбросы углекислого газа при производстве окажутся нулевыми, поскольку на предприятии не будут использовать ископаемое топливо.