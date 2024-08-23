В российском регионе нашли необычное применение беспилотникам

Дроны в Новосибирской области помогают в борьбе с незаконными свалками

В Новосибирской области нашли необычное применение беспилотникам. Об этом пишет KP.RU.

По данным правительства российского региона, с июня 2024 года дроны помогают в борьбе с незаконными свалками. «Камеры с системой аналитики на основе искусственного интеллекта фиксируют сам факт въезда на территорию грузовика с мусором, и выезд его пустым, определяют номер машины», — заявил местный министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.

Далее вся необходимая информация передается сотрудникам полиции. Отмечается, что штраф за разведение несанкционированной свалки составляет от 10 до 120 тысяч рублей.

Ранее ученые Юго-Западного университета создали полезный дрон для каждого дачника. Новый гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, работает с микроволнами.