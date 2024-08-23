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21:16, 23 августа 2024Мир

В США назвали действующий против ВСУ в Курске фактор

Доктороу: ВСУ в Курской области не могут противостоять воздушным атакам России

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в тяжелое положение в Курской области. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил политолог из США Гилберт Доктороу.

По его словам, главным фактором, который действует против украинской армии, является отсутствие прикрытия с воздуха. Он также отметил, что ВСУ отправили в Курскую область большое количество западной техники, включая танки Bradley и Challenger, однако она вся подвергается атакам российской авиации.

«ВСУ следуют военным практикам НАТО, но без господства в воздухе. Она [техника] подвергается атакам вертолетов, не говоря уже о беспилотниках, артиллерии и планирующих бомбах, которые сбрасываются российскими бомбардировщиками на украинские позиции. Таким образом, ВСУ поставили себя в крайне отчаянную ситуацию», — сказал эксперт.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что оборона ВСУ обрушится после неудачного вторжения в Курскую область, куда Киев направил треть всех своих резервов. Он подчеркнул, что операция ВСУ под Курском также закончится провалом, поскольку украинцы воюют без превосходства в авиации.

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      Артём Верейкин
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