Доктороу: ВСУ в Курской области не могут противостоять воздушным атакам России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в тяжелое положение в Курской области. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил политолог из США Гилберт Доктороу.

По его словам, главным фактором, который действует против украинской армии, является отсутствие прикрытия с воздуха. Он также отметил, что ВСУ отправили в Курскую область большое количество западной техники, включая танки Bradley и Challenger, однако она вся подвергается атакам российской авиации.

«ВСУ следуют военным практикам НАТО, но без господства в воздухе. Она [техника] подвергается атакам вертолетов, не говоря уже о беспилотниках, артиллерии и планирующих бомбах, которые сбрасываются российскими бомбардировщиками на украинские позиции. Таким образом, ВСУ поставили себя в крайне отчаянную ситуацию», — сказал эксперт.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что оборона ВСУ обрушится после неудачного вторжения в Курскую область, куда Киев направил треть всех своих резервов. Он подчеркнул, что операция ВСУ под Курском также закончится провалом, поскольку украинцы воюют без превосходства в авиации.