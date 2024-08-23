Политолог Миршаймер: оборона ВСУ обречена из-за вторжения в Курскую область

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушится после вторжения в Курскую область, куда Киев направил треть всех резервов. Об этом в интервью YouTube-каналу Deep Dive сообщил американский политолог Джон Миршаймер.

«Восточный фронт рухнет, если около трети украинской армии отправлены в Курскую область. Они и так удерживали его с трудом, а теперь часть их армии развернута очень далеко. Восточный фронт для них обречен», — признал эксперт.

Миршаймер добавил, что и операция ВСУ в Курской области также закончится провалом, поскольку украинцы воюют без превосходства в авиации и противовоздушной обороне. «Так что русские просто порвут их в клочья. Они уже нанесли огромный ущерб украинской технике и войскам», — подчеркнул он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о суровом ответе на вторжение ВСУ в Курскую область.