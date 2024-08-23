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08:19, 23 августа 2024Мир

«Президент принял решение». Посол России пригрозил Киеву суровым ответом за вторжение в Курскую область

Посол Антонов: Путин принял суровый ответ на вторжение ВСУ в Курскую область
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение об ответе на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области

Анатолий Антонов посол России в США

Антонов пообещал уничтожить вторгшихся на российскую территорию военных. «Ни у кого нет сомнений в том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены», — подчеркнул он.

В Курской области больше двух недель, с 6 августа, идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

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Антонов заявил, что Украине не удастся создать буферную зону

Посол заявил, что Украине не удастся создать буферную зону на российской территории, о которой ранее говорили в Киеве.

Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет

Анатолий Антоновпосол России в США

Дипломат ответил на вопрос о том, что Соединенные Штаты не отвергают однозначно подобных заявлений с украинской стороны.

Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем

Анатолий Антонов посол России в США

19 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России. Политик также призвал союзников ускорить поставки вооружений.

В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у США остаются вопросы относительно целей и задач вылазки ВСУ. В понимании американских властей речь идет о создании буферной зоны, однако Вашингтон имеет вопросы на этот счет, сказала она.

Термин санитарная или буферная зона применил президент России Владимир Путин, объясняя наступление ВС РФ в Харьковской области. Он уточнил, что российским военным нужно создать такую зону, чтобы обезопасить территорию страны от обстрелов со стороны ВСУ.

Посол оценил роль США во вторжении ВСУ в Курскую область

Анатолий Антонов высказался о вторжении ВСУ на территорию Курской области и оценил роль США в происходящем. Он заявил, что американские власти знали о планах Киева атаковать российскую территорию.

Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона… Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит

Анатолий Антоновпосол России в США

Дипломат также заявил, что США могут «по щелчку пальцев» остановить наступление ВСУ в Курской области. По его мнению, без ведома Белого дома такая операция невозможна.

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Россия не контактировала с США по ситуации в Курской области

Посол заявил, что Москва не контактировала с американскими представителями относительно сложившейся ситуации. «Я считаю, что это просто надо прекратить, вот и все. Здесь обсуждать нечего», — пояснил он.

Антонов сообщил, что США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, по всей видимости, не ожидается.

Не мы бегаем от американцев. Мы не бегаем за американцами. Если бы была какая-то тема для обсуждения, разумеется, я уверен, что российская сторона рассмотрела бы такого рода предложение

Анатолий Антоновпосол России в США

Дипломат напомнил, что не Москва прервала дипломатические контакты, на сегодняшний день в посольство никаких предложений о диалоге не поступало.

Антонов добавил, что Россия и США обречены жить на одной планете и взаимодействовать друг с другом, однако время для того, чтобы «собрать воедино все кирпичики и потом совместно выстраивать какие-либо отношения», пока не пришло. Он указал, что у двух стран существуют перспективы взаимодействия, но признал, что на данный момент остались только «какие-то осколки» сотрудничества.

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      Марина Совина
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