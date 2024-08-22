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23:57, 22 августа 2024Мир

Российский посол пообещал уничтожить вторгшихся в Курскую область

Антонов: сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область ВСУ нет
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов ни у кого нет, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает Первый канал.

Как отметил дипломат, происходящее в российском регионе «проходит через нашу душу, через сердце». «Ни у кого нет сомнений в том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены», — подчеркнул он.

Антонов добавил, что испытания только укрепляют армию и флот.

Ранее сообщалось, что в Курской области близ населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Бои в Курской области длятся уже больше двух недель. Власти ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера.

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      Марина Совина
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