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06:16, 23 августа 2024Мир

Посол России в Вашингтоне высказался о контактах с США по ситуации в Курской области

Посол Антонов заявил, что не контактировал с США по ситуации в Курской области

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на вопрос журналистов о контактах с США по ситуации в Курской области, сообщив, что таковых не последовало, передает РИА Новости.

«Я считаю, что это просто надо прекратить, вот и все. Здесь обсуждать нечего», — сказал дипломат, комментируя вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию российского региона.

Антонов также заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» остановить наступление в Курской области, но не хочет этого делать. По его мнению, без ведома Белого дома такая операция невозможна.

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      Марина Совина
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