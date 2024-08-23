Посол России в Вашингтоне высказался о контактах с США по ситуации в Курской области

Посол Антонов заявил, что не контактировал с США по ситуации в Курской области

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на вопрос журналистов о контактах с США по ситуации в Курской области, сообщив, что таковых не последовало, передает РИА Новости.

«Я считаю, что это просто надо прекратить, вот и все. Здесь обсуждать нечего», — сказал дипломат, комментируя вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию российского региона.

Антонов также заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» остановить наступление в Курской области, но не хочет этого делать. По его мнению, без ведома Белого дома такая операция невозможна.