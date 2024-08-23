В США назвали ошибкой нападение ВСУ на Курскую область

Политолог Миршаймер: атака ВСУ на Курскую область ускорит разгром Украины

Американский политолог Джон Миршаймер прокомментировал нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, это ускорит их поражение», — отметил эксперт.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.