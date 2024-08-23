В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

Экономист Сакс: конфликт на Украине вошел в заключительную и опасную фазу

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область конфликт в стране вступил в заключительную стадию. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сакс заявил о заключительной фазе конфликта на Украине и объяснил, что на это указывает интенсивная переброска ВСУ, после которой позиции на донбасском направлении оголились. Кроме того, он указал на политический кризис в США.

«Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию. Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — допустил он.

Ранее Сакс рассказал о прорыве России в Донбассе. По его словам, это происходит очень быстро. Сакс также сообщил о тяжелой ситуации на покровском направлении.