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05:29, 23 августа 2024Мир

В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

Экономист Сакс: конфликт на Украине вошел в заключительную и опасную фазу

Фото: Unsplash

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область конфликт в стране вступил в заключительную стадию. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сакс заявил о заключительной фазе конфликта на Украине и объяснил, что на это указывает интенсивная переброска ВСУ, после которой позиции на донбасском направлении оголились. Кроме того, он указал на политический кризис в США.

«Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию. Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — допустил он.

Ранее Сакс рассказал о прорыве России в Донбассе. По его словам, это происходит очень быстро. Сакс также сообщил о тяжелой ситуации на покровском направлении.

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      Марина Совина
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