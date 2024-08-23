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14:07, 23 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о давлении российских войск в Харьковской области

Офицер ВСУ Саранцев: российские войска оказывают давление в Харьковской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают оказывать давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Харьковской области. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталий Саранцев в эфире «Общественного».

По его словам, часть российских подразделений отведена в Курскую область, но на харьковском направлении все равно остается много сил Российской армии. Он добавил, что ВС России осуществляют переброску дополнительных резервов на север Харьковской области, хотя эти данные требуют дальнейшей проверки.

«На отдельных участках мы наблюдаем уменьшение активности врага, но это не означает, что он оттуда ушел. Просто противник пытается осуществлять мероприятия по фортификации, он оборудует позиции, осуществляет маскировку или улучшает систему связи и управления», — заключил Саранцев.

Ранее в Харьковской области оценили ситуацию на фронте из-за наступления ВСУ в Курской области. Украинская армия вынуждена оголять участки фронта.

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      Илья Таксюр
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