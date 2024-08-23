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12:04, 23 августа 2024Россия

Вагнеровец сорвал в российском городе триколор и скрылся с ним в неизвестном направлении

В Гатчине вагнеровец сорвал триколор и убежал

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В российском городе 36-летний боец ЧВК «Вагнер» сорвал с флагштока триколор и скрылся с ним в неизвестном направлении. Инцидент произошел в День российского флага, 22 августа, на Соборной улице в Гатчине, пишет «Фонтанка».

Вагнеровец уже задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом. В настоящее время его отпустили под подписку о невыезде.

По данным издания, мужчина был неоднократно судим за кражи — первое преступление он совершил 12 лет назад. В 2015 году мужчину осудили на 11 лет колонии за кражу и убийство. Когда началась специальная военная операция на Украине, он заключил контракт с частной военной компанией и отправился на передовую. Имеет награды.

Ранее в Оренбургской области суд оставил в силе приговор в отношении осужденного на семь лет колонии строгого режима вагнеровца Руслана Магдиева, который надеялся на повторную амнистию из-за участия в специальной военной операции и полученных наград.

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      Елена Торубарова
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