Вагнеровец сорвал в российском городе триколор и скрылся с ним в неизвестном направлении

В Гатчине вагнеровец сорвал триколор и убежал

В российском городе 36-летний боец ЧВК «Вагнер» сорвал с флагштока триколор и скрылся с ним в неизвестном направлении. Инцидент произошел в День российского флага, 22 августа, на Соборной улице в Гатчине, пишет «Фонтанка».

Вагнеровец уже задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом. В настоящее время его отпустили под подписку о невыезде.

По данным издания, мужчина был неоднократно судим за кражи — первое преступление он совершил 12 лет назад. В 2015 году мужчину осудили на 11 лет колонии за кражу и убийство. Когда началась специальная военная операция на Украине, он заключил контракт с частной военной компанией и отправился на передовую. Имеет награды.

Ранее в Оренбургской области суд оставил в силе приговор в отношении осужденного на семь лет колонии строгого режима вагнеровца Руслана Магдиева, который надеялся на повторную амнистию из-за участия в специальной военной операции и полученных наград.

