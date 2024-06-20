Россиянин совершил новую расправу и надеялся на условный срок из-за наград на СВО

В Оренбургской области суд отказался повторно амнистировать участника СВО

Оренбургский областной суд оставил в силе приговор в отношении осужденного на семь лет колонии строгого режима Руслана Магдиева, который надеялся на повторную амнистию из-за участия в специальной военной операции (СВО) и получения награды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее такой приговор ему вынес Октябрьский районный суд Орска. Однако сторона защиты решила, что суд в недостаточной степени учел смягчающие наказание обстоятельства. Помимо признания вины и раскаяния к таким адвокат отнес участие в СВО и наличие госнаграды. Он просил заменить реальный срок на условный.

В 2018 году суд приговорил Магдиева к девяти годам и 11 месяцам колонии за расправу, разбой и кражу. В ноябре 2022 года он был завербован ЧВК «Вагнер» и поехал в зону СВО. Позднее он получил медаль «За отвагу», был помилован и в июне 2023 года уже без судимости вернулся Орск.

25 ноября 2023 года мужчина выпивал дома вместе с друзьями. Потом они решили продолжить в одном из кафе города. Там уже пьяный Магдиев начал спорить с другим нетрезвым мужчиной. В результате осужденный жестко избил оппонента, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы, а потом вернулся в кафе и продолжил выпивать. Магдиева задержали через три дня. Фигурант сразу же признал и полностью раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Чебаркуле Челябинской области вернувшийся с СВО рецидивист Иван Кумов избил местного жителя Алексея Худякова — ветерана боевых действий в Чечне, которого врачи не сумели спасти, однако виновный остался безнаказанным.