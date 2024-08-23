Вандалы разрушили могилу «Пухляша из клипа Little Big»

Мать «Пухляша из клипа Little Big» заявила, что могилу Красилова разрушили

Мать российского актера и танцора Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big», Галина заявила, что могилу ее сына разрушили вандалы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«У Димы рамка портрета сломана, ленты сожжены, цветы выброшены. Портрет пытались порвать, не получилось... Что же творится с людьми? Почему столько злости, ненависти?» — написала Красилова.

Ранее мать шоумена опубликовала трек под названием «Моя весна» в его соцсетях.

18 декабря Дмитрия Красилова не стало, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо 17 декабря, когда он возвращался вечером с премьеры.