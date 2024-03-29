У «Пухляша из клипа Little Big» вышла посмертная песня

Мать «Пухляша из клипа Little Big» Красилова обнародовала его посмертную песню

У российского актера и танцора Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big», вышла посмертная песня. Мать шоумена опубликовала трек под названием «Моя весна» в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Родительница шоумена призвала слушать композицию и не забывать о ее сыне.

«Сегодня, 29 марта 2024 года, два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука. Эмоции переполняют. Поддержите нас. Слушайте песню и вспоминайте Диму», — написала Галина Красилова.

В юмористической поп-балладе артист поет о том, как влюбился в девушку, которую встретил в продуктовом магазине.

18 декабря Дмитрия Красилова не стало, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо днем ранее, 17 декабря, когда он возвращался вечером с премьеры.

Позже российский певец Стас Костюшкин рассказал о состоянии артиста в последние дни жизни.