Костюшкин рассказал о состоянии «Пухляша из клипа Little Big» в последние дни

Костюшкин рассказал, что Красилов выглядел болезненно в последние дни жизни

Российский певец Стас Костюшкин рассказал о состоянии артиста Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big», в последние дни жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Исполнитель подчеркнул, что встретил танцора на премьере фильма за день до трагедии и обратил внимание на то, что тот выглядел болезненно и был «весь красный» от давления. На мероприятии Костюшкин не успел спросить, как артист чувствует себя. Певец добавил, что не удивился, когда его директор сообщил о том, что Красилова не стало.

Исполнитель подчеркнул, что планировал снять вместе с Пухляшом клип перед новогодними праздниками. По его словам, предстоящие съемки ролика Красилов называл «лучшим подарком на Новый год».

Церемонию прощания с танцором, которая состоялась в пятницу, 22 декабря в Москве, посетили такие артисты, как Стас Костюшкин, Niletto и ST, Елена Борщева и другие.

18 декабря Дмитрия Красилова не стало, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо днем ранее, 17 декабря, когда он возвращался вечером с премьеры.

Позже стали известны последние планы «Пухляша из клипа Little Big».