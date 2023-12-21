Раскрыты последние планы «Пухляша из клипа Little Big»

«Пухляш из клипа Little Big» обещал провести время с матерью

Раскрыты последние планы российского актера и танцора Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Незадолго до того, как артист почувствовал себя плохо, он появился на премьере фильма «Елки 10», где пообщался с журналистами. Красилов рассказал, что пока не знает, с кем будет праздновать Новый год, а также поведал, что обещал провести время с матерью.

«Пока точно не знаю. Возможно, с друзьями, возможно — на работе. Как обычно, решу в последнюю неделю. Но 28 декабря ко мне должна приехать мама, и я обещал провести с ней время», — поведал танцор.

Он также вспомнил о празднике, который запомнился ему больше всего: «Я очень хорошо помню тот Новый год. Это было с 2019 на 2020 год. Тогда я загадал желание, чтобы моя жизнь повернулась на 360 градусов, и так оно и случилось! Наступил 2020 год, и все поменялось кардинально, в лучшую сторону».

18 декабря Дмитрия Красилова не стало, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо днем ранее, 17 декабря, когда он возвращался вечером с премьеры.

Ранее поклонники «Пухляша из клипа Little Big» нашли в его последней песне «Астролог» пророческие строки.