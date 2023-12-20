В последней песне «Пухляша из клипа Little Big» нашли пророчество

Поклонники нашли в песне Красилова «Астролог» пророчество о проблемах с сердцем

Поклонники танцора и актера Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big», нашли в его последней песне «Астролог» пророческие строки. На это обратил внимание «Пятый канал».

По их мнению, в композиции присутствуют слова о проблемах с сердцем. «Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок. Все истины в вине ревели. Танцуешь на Венере», — говорится в песне.

Ранее подруга Дмитрия Красилова рассказала о последней встрече с танцором.

18 декабря Дмитрия Красилова не стало, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо днем ранее, 17 декабря, когда он возвращался вечером с работы.