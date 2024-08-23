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04:34, 23 августа 2024Бывший СССР

Семья погибшего наемника из Колумбии пожаловалась на отсутствие компенсаций от Украины

Вдова погибшего наемника из Колумбии Гамбоа не получила компенсаций от Украины

Фото: Oscar Gollaz / Global Look Press

Родственники наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, погибшего на Украине в феврале 2024 года, до сих пор не получили компенсаций от Киева, рассказала его вдова Ольга Товар. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина уехал на Украину 12 июля 2023 года. Он воевал в качестве наемника на донецком направлении. О смерти супруга Товар узнала утром 19 февраля.

Она пожаловалась на отсутствие денег с тех пор, как супруг уехал. Она также не знает, выполнит ли Киев обязательства по выплате компенсаций за смерть мужа. «Компенсация, о которой столько говорят, мы не знаем, реальная ли она вообще», — добавила она.

Ранее стало известно, что большинство наемников, участвующих в украинском конфликте, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора.

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      Марина Совина
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