Венценосные журавли в российском зоопарке стали родителями

У венценосных журавлей в нижегородском зоопарке появились детеныши

Венценосные журавли, живущие в нижегородском зоопарке «Лимпопо», стали родителями. У птиц появились два детеныша, об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Отмечается, что самка Ньянга снесла яйца с разницей в один день и сразу стала их высиживать. У журавлей яйца высиживают сразу оба родителя, поэтому самец по имени Квандо помогал самке и подменял ее, когда она отлучалась.

Птенцы уже начали изучать мир и везде следуют за родителями. Квандо и Ньянга, в свою очередь, помогают потомству адаптироваться.

Ранее в зоопарке «Лимпопо» родились индийские гигантские белки. Это единственные в России животные, которых можно увидеть только в Нижнем Новгороде.