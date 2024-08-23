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15:00, 23 августа 2024Моя страна

Венценосные журавли в российском зоопарке стали родителями

У венценосных журавлей в нижегородском зоопарке появились детеныши

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com

Венценосные журавли, живущие в нижегородском зоопарке «Лимпопо», стали родителями. У птиц появились два детеныша, об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Отмечается, что самка Ньянга снесла яйца с разницей в один день и сразу стала их высиживать. У журавлей яйца высиживают сразу оба родителя, поэтому самец по имени Квандо помогал самке и подменял ее, когда она отлучалась.

Птенцы уже начали изучать мир и везде следуют за родителями. Квандо и Ньянга, в свою очередь, помогают потомству адаптироваться.

Ранее в зоопарке «Лимпопо» родились индийские гигантские белки. Это единственные в России животные, которых можно увидеть только в Нижнем Новгороде.

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      Фариза Бацазова
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