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14:07, 23 августа 2024Экономика

Верховный суд разрешил оставить автомобиль обанкротившейся россиянке

Верховный суд РФ разрешил оставить машину признанной банкротом женщине-инвалиду

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Верховный суд РФ счел возможным оставить машину признанной банкротом женщине-инвалиду из Башкирии, признав наличие у нее острой необходимости в этом транспортном средстве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Россиянка в своем заявлении отмечала, что, являясь инвалидом II группы, испытывает затруднения при передвижении на большие расстояния, а медицинское учреждение, которое она регулярно посещает, находится в 52 километрах от ее дома. Заказ же такси, указывала должница, «повлечет чрезмерные расходы».

Региональный арбитраж, а также апелляционная и кассационная инстанции отклонили просьбу обанкротившейся женщины не обращать взыскания на автомобиль, указав, что правовые нормы позволяют оставить должнику-инвалиду не любые, а лишь специальные транспортные средства. При этом, указал суд, согласно закону о банкротстве, оставить должнику дорогие активы можно лишь в целях обеспечения «нормального существования» должника и его иждивенцев при соблюдении «баланса интересов должника и кредиторов».

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      Дмитрий Воронин
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