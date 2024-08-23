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15:03, 23 августа 2024Экономика

Власти высказались об изменении условий семейной ипотеки

Вице-премьер Хуснуллин: менять параметры семейной ипотеки пока не планируется

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Власти пока не планируют менять условия льготной семейной ипотеки. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала RT.

«Эта мера сильно зависит от ключевой ставки. При такой высокой ставке расширять объем выдачи ипотеки, учитывая, что компенсация разницы в процентных ставках идет из бюджета, это очень дорого», — пояснил замглавы кабмина.

Хуснуллин напомнил, что новые параметры льготной программы были приняты 1 июля. Раньше кредиты по госпрограмме со ставкой до шести процентов выдавали семьям хотя бы с одним ребенком младше 18 лет. Теперь показатель уменьшили до шести лет. Кроме того, приобретать такое жилье можно только у застройщика напрямую.

Ранее вице-премьер допускал возможность пересмотра условий по семейной ипотеке. Тогда Хуснуллин заявил, что специалисты будут отслеживать динамику на рынке в течение трех месяцев.

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      Нина Ташевская
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