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13:13, 23 августа 2024Мир

Во Франции призвали ЕС положить конец украинской атаке на Курскую область

Политик Филиппо: ЕС должен положить конец украинской атаке на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с ТАСС.

«Необходимо немедленно вмешаться и положить конец этой бессмысленной и опасной украинской атаке», — призвал политик.

Филиппо назвал несомненным тот факт, что ВСУ для своих атак используют западное оружие. По его словам, задействование поставленной техники в Курской области может «еще больше усилить вовлеченность в конфликт стран, помогающих Украине». Политик также выразил сожаление в связи с тем, что государства ЕС «недостаточно независимы, чтобы как можно скорее добиться прекращения атак Киева на Курскую область».

Ранее генерал-майор австралийской армии в отставке и военный стратег Мик Райан заявил, что в Курской области украинская армия пытается расширить масштаб собственного вторжения, а не углубить фронт внутрь российской территории.

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      Елизавета Мытарева
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