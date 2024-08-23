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08:52, 23 августа 2024Мир

На Западе раскрыли стратегический замысел ВСУ в Курской области

Экс-генерал Райан: ВСУ пытаются расширить, а не углубить фронт в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Стратегический замысел Вооруженных сил Украины в Курской области заключается в том, что украинская армия пытается расширить масштаб собственного вторжения, а не углубить фронт внутрь российской территории. Об этом газете The Wall Street Journal заявил генерал-майор австралийской армии в отставке и военный стратег Мик Райан.

«Украина расширяет зону своего вторжения, а не стремится к более глубокому наступлению, которое было бы легче отрезать [ударами российских военных по флангам украинской группировки]. [ВСУ] удерживают территорию, которая находится ближе к Украине и которую легче оборонять», — заявил экс-военачальник.

Также Райан отметил, что «сейчас у русских есть достаточно времени и возможностей, чтобы здраво оценить развитие событий на этом участке и принять правильные решения, которые в конечном итоге замедлят украинское наступление».

Ранее известный американский политолог Джон Миршаймер назвал вылазку ВСУ в Курскую область огромной стратегической ошибкой со стороны Киева. «Я думаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, это ускорит их поражение», — отметил он. По мнению политолога, Россия не ожидала, что украинские власти продемонстрируют себя настолько глупыми, чтобы осуществлять нападение на российский регион.

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      Виктория Кондратьева
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