Экс-генерал Райан: ВСУ пытаются расширить, а не углубить фронт в Курской области

Стратегический замысел Вооруженных сил Украины в Курской области заключается в том, что украинская армия пытается расширить масштаб собственного вторжения, а не углубить фронт внутрь российской территории. Об этом газете The Wall Street Journal заявил генерал-майор австралийской армии в отставке и военный стратег Мик Райан.

«Украина расширяет зону своего вторжения, а не стремится к более глубокому наступлению, которое было бы легче отрезать [ударами российских военных по флангам украинской группировки]. [ВСУ] удерживают территорию, которая находится ближе к Украине и которую легче оборонять», — заявил экс-военачальник.

Также Райан отметил, что «сейчас у русских есть достаточно времени и возможностей, чтобы здраво оценить развитие событий на этом участке и принять правильные решения, которые в конечном итоге замедлят украинское наступление».

Ранее известный американский политолог Джон Миршаймер назвал вылазку ВСУ в Курскую область огромной стратегической ошибкой со стороны Киева. «Я думаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, это ускорит их поражение», — отметил он. По мнению политолога, Россия не ожидала, что украинские власти продемонстрируют себя настолько глупыми, чтобы осуществлять нападение на российский регион.