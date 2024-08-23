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14:31, 23 августа 2024Мир

Во Франции раскрыли цель атаки ВСУ на Курскую область

Филиппо: ВСУ атакой на Курскую область хотели отвлечь внимание от своих провалов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакой на Курскую область хотели отвлечь внимание от своих военных провалов на фронте. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью ТАСС.

«Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается с помощью этой дорогостоящей атаки на Курскую область, у которой совершенно нет никакой цели, занять место в СМИ», — отметил политик.

По его словам, ситуация для ВСУ на фронте является катастрофической. Он добавил, что «так называемое украинское контрнаступление в 2023 году полностью провалилось», и на данный момент Киев испытывает дефицит оружия и людей.

Филиппо также заявил, что Европейский союз (ЕС) должен остановить атаку ВСУ на Курскую область. Он назвал несомненным тот факт, что украинцы для своих атак используют западное оружие. По его словам, задействование поставленной техники под Курском может «еще больше усилить вовлеченность в конфликт стран, помогающих Украине».

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      Дарья Устьянцева
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