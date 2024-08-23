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19:30, 23 августа 2024Экономика

Водителей предупредили об опасных последствиях отказа менять масло

Автоэксперт Васильев: отказ менять масло приведет к скорой поломке двигателя

Фото: Natalia Kokhanova / Shutterstock / Fotodom

Отказ от регулярной замены моторного масла приведет к скорой поломке двигателя. Об опасных последствиях игнорирования этой процедуры предупредил водителей автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Российской газетой».

«Если речь идет о современном турбомоторе, то последствия наступят довольно быстро. В результате угара и прочих проблем количество масла в системе будет уменьшаться синхронно с ухудшением его смазывающих свойств и увеличением вязкости», — пояснил специалист.

В результате возрастет тепловая нагрузка на детали двигателя. Упадет давление в системе смазки — из-за этого мотор попросту заклинит. Устранение этой проблемы стоит дорого — в разы больше, чем своевременно менять масло, заключил Васильев.

Ранее россиян предупредили, что заряжать автомобильный аккумулятор дома опасно для здоровья и даже для жизни. Во время зарядки активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными.

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      Нина Ташевская
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