Водителей предупредили об опасных последствиях отказа менять масло

Автоэксперт Васильев: отказ менять масло приведет к скорой поломке двигателя

Отказ от регулярной замены моторного масла приведет к скорой поломке двигателя. Об опасных последствиях игнорирования этой процедуры предупредил водителей автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Российской газетой».

«Если речь идет о современном турбомоторе, то последствия наступят довольно быстро. В результате угара и прочих проблем количество масла в системе будет уменьшаться синхронно с ухудшением его смазывающих свойств и увеличением вязкости», — пояснил специалист.

В результате возрастет тепловая нагрузка на детали двигателя. Упадет давление в системе смазки — из-за этого мотор попросту заклинит. Устранение этой проблемы стоит дорого — в разы больше, чем своевременно менять масло, заключил Васильев.

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