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12:33, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл способ снизить риск депрессии

Врач Коновалов: пробуждение на час раньше обычного снижает риск депрессии

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Офтальмолог Михаил Коновалов раскрыл россиянам способ снизить риск депрессии. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалист заявил, что пробуждение на час раньше обычного снижает риск возникновения психического расстройства. Выпуск доступен на Rutube.

«Ученые доказали, что, если человек просыпается на один час раньше обычного, это снижает риск депрессии на 23 процента», — рассказал Коновалов. По словам медика, в 2021 году в Китае было проведено исследование, в котором приняли участие около 700 тысяч человек. В результате выяснилось, что люди, которые просыпаются раньше, намного реже сталкиваются с депрессией.

Специалист добавил, что жаворонки лучше адаптированы к нормальному ритму жизни, если сравнивать с совами. «У полуночников риск депрессии в два раза больше», — заключил врач.

Ранее врач общей практики Александр Мясников раскрыл способ борьбы с депрессией без таблеток. Врач посоветовал тем, кто столкнулся с этим расстройством, заниматься физической активностью.

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      Олег Давыдов
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