ВСУ начали набирать наемников на Reddit

В соцсети Reddit появилось объявление о поиске операторов дронов для ВСУ

В американской социальной сети Reddit появилось объявление о поиске операторов дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте объявления указано, что 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется 10 человек для вступления во взвод иностранных операторов беспилотников. Утверждается, что соискатель должен иметь опыт участия в боях на Украине, а также знать украинский и русский языки.

Претендентам на должность обещают предложить контракт после прохождения обучения в течение месяца. Автор поста с вакансией описал себя как одного из иностранцев, который работал с украинской воздушно-десантной бригадой в течение двух месяцев.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал о числе воевавших за ВСУ иностранных частных военных компаний (ЧВК). По его словам, на стороне Киева воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК.