Рогов: на стороне ВСУ воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта было задействовано несколько иностранных частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«По имеющимся оперативным данным, на стороне ВСУ воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК», — рассказал Рогов.

По его словам, речь идет не только об американских, но и о британских и польских частных военных компаниях. В последние, добавил Рогов, часто записывались наемники со всего мира.

20 августа американские наемники из группы Forward Observation Group подтвердили свое участие в атаках ВСУ на Курскую область России. Они опубликовали в социальных сетях фотографию на фоне бронемашины HMMWV рядом с украинскими бойцами.

На участие американских наемников в нападении на Курскую область отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова назвала их законными целями Вооруженных сил России.