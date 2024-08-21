Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 21 августа 2024Мир

Захарова назвала членов американской ЧВК в Курской области законными целями ВС России

Захарова: иностранные комбатанты в Курской области являются законными целями РФ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Иностранные комбатанты являются законными целями Вооруженных сил (ВС) России и будут уничтожены. Об этом на брифинге, трансляция которого ведется на официальном сайте Министерства иностранных дел России, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены», — сказала дипломат.

Членов американской частной военной компании Forward Observation Group (ЧВК FOG) заметили среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в нападении на Курскую область. Отмечается, что ЧВК FOG была задействована в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данные об участии ЧВК FOG доказывают вовлеченность США в конфликт на Украине, отметив, что присутствие американских комбатантов на территории России идет вразрез с заявленной позицией Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Раскрыто формирование системы TRAPPIST-1

      В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

      На Украине партии Порошенко напомнили о его дьяконстве в УПЦ

      В постсоветской стране собрались производить российские грузовики

      В Госдуме связали сбои в работе Telegram и WhatsApp с замедлением YouTube

      Привилегированное положение члена банды Цапков в российском СИЗО опровергли

      «Ростех» предложил искать способ защиты от китайских автомобилей

      Женщина проснулась из-за странного шума, посмотрела на крышу и истерически рассмеялась

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше