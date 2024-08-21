Захарова: иностранные комбатанты в Курской области являются законными целями РФ

Иностранные комбатанты являются законными целями Вооруженных сил (ВС) России и будут уничтожены. Об этом на брифинге, трансляция которого ведется на официальном сайте Министерства иностранных дел России, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены», — сказала дипломат.

Членов американской частной военной компании Forward Observation Group (ЧВК FOG) заметили среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в нападении на Курскую область. Отмечается, что ЧВК FOG была задействована в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данные об участии ЧВК FOG доказывают вовлеченность США в конфликт на Украине, отметив, что присутствие американских комбатантов на территории России идет вразрез с заявленной позицией Вашингтона.