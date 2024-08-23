Балицкий: ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, из-за чего было повреждено водозаборное оборудование и часть города оставалась без воды. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что на месте происшествия работали оперативные службы, которые в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания. Коммунальные службы устранили последствия атаки, водоснабжение восстановлено.

Балицкий добавил, что не исключено повторение ситуации, так как ВСУ ориентированы на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры. Он заключил, что все оперативные и жилищно-коммунальные службы работают в полной готовности.

Ранее мэр Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал о систематических обстрелах ВСУ. Практически каждый день наносятся удары дронами или артиллерией.