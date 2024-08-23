ВСУ попытались атаковать еще один регион

Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью беспилотнике ВСУ

Украинские войска попытались атаковать еще один российский регион. Об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью сообщило Минобороны России.

Летательный аппарат был сбит около 12:40 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

По данным Минобороны, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее 23 августа ВСУ атаковали еще один приграничный с Украиной регион — Белгородскую область. Один дрон был перехвачен, другой — уничтожен в российском воздушном пространстве.

