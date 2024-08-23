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13:30, 23 августа 2024Россия

ВСУ попытались атаковать еще один регион

Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью беспилотнике ВСУ

Фото: Reuters

Украинские войска попытались атаковать еще один российский регион. Об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью сообщило Минобороны России.

Летательный аппарат был сбит около 12:40 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

По данным Минобороны, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее 23 августа ВСУ атаковали еще один приграничный с Украиной регион — Белгородскую область. Один дрон был перехвачен, другой — уничтожен в российском воздушном пространстве.

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      Алан Босиков
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