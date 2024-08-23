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15:03, 23 августа 2024Путешествия

Выпрыгнувший из самолета пассажир попал на видео

Daily Mail: выпрыгнувший из самолета Jetstar пассажир курил вейп во время полета

Появились подробности о пассажире авиакомпании Jetstar, который выпрыгнул из самолета и попал на видео. Деталями поделился другой участник рейса в соцсетях, на его публикацию обратил внимание таблоид Daily Mail.

По словам Кайла Кеннета, во время полета его попутчик пять или шесть раз ходил в туалет, курил вейп и все время косился на аварийный выход. Кроме того, мужчина требовал, чтобы бортпроводники подали ему алкоголь.

Сразу после посадки нарушитель направился к аварийному выходу и смог одной рукой открыть 45-килограммовую дверь, хотя экипаж всеми силами удерживал его. «Он не был агрессивен и выглядел почти испуганным, как будто в тот момент ему нужно было срочно покинуть самолет», — уточнил Кеннет.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Сиднея в Мельбурн 22 августа. Через несколько минут после приземления пассажир открыл дверь аварийного выхода и выбрался на крыло. После этого его арестовали.

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      Мария Борисова
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