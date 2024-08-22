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13:07, 22 августа 2024Путешествия

Пассажир открыл аварийную дверь и выпрыгнул из самолета сразу после посадки

Пассажир Jetstar открыл аварийную дверь и выпрыгнул из самолета после посадки

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Jetstar открыл аварийную дверь и выпрыгнул из самолета сразу после посадки. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

По данным издания, инцидент произошел в аэропорту Мельбурна в четверг, 22 августа. Всего через несколько минут после приземления воздушного судна один из путешественников, которому на вид было около 30 лет, потянул рычаг аварийной двери. Попутчики мужчины рассказали журналистам, что бортпроводники просили его сесть, но он проигнорировал указания экипажа и выбрался на крыло лайнера.

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«Мы можем подтвердить, что пассажир открыл дверь аварийного выхода после прибытия в Мельбурн, после чего автоматически развернулся трап. В то время самолет стоял у выхода на посадку. Пассажир был арестован», — говорится в заявлении перевозчика.

Как пишет источник, после того как мужчину задержала полиция, его также осмотрели сотрудники скорой помощи. Затем нарушителя отправили в больницу на обследование.

В июне пассажир российской авиакомпании с галлюцинациями дважды попытался выпрыгнуть из летящего самолета. Ему померещились истребители и вертолеты, которые якобы преследовали Airbus.

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      Алина Черненко
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