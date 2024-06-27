Россиянин попытался выпрыгнуть из летящего самолета из-за померещившихся ему истребителей

Россиянин с галлюцинациями дважды пытался выйти из летящего в Минводы самолета

Пассажир российской авиакомпании с галлюцинациями дважды попытался выпрыгнуть из летящего самолета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту Airbus A319, направлявшегося из Красноярска в Минводы. Во время рейса, за несколько часов до посадки, обеспокоенный чем-то пассажир по имени Вадим Р. прибежал в переднюю часть воздушного судна и начал искать там пилота. Он сказал бортпроводникам, что ему нужно срочно побеседовать с командиром воздушного судна (КВС) и выйти из самолета, после чего попытался открыть дверь.

Члены экипажа остановили буйного россиянина и выяснили, что ему померещились истребители и вертолеты, которые якобы преследовали Airbus. Более того, мужчина начал интересоваться у бортпроводников, видят ли они в салоне танцующего зеленого мальчика, и обвинил их в том, что они скрывают отсутствие у самолета одного из двигателей.

Вскоре после этого дебошир начал приставать к попутчикам с вопросом, слышат ли они плач ребенка, и снова захотел открыть дверь воздушного судна. В конце концов мужчина все же занял свое место, но спустя некоторое время снова побежал к кабине пилотов, а в ответ на попытки его остановить начал сопротивляться и бить руками и ногами по стене.

В итоге путешественника с галлюцинациями сковали ремнями и посадили на последний ряд эконом-класса. После посадки его передали сотрудникам полиции.

В феврале пассажир авиакомпании Thai Airways открыл дверь самолета при взлете в тайском аэропорту и запустил аварийный надувной трап. Когда мужчину задержали, он признался полицейским, что испугался следовавших за ним людей. Правоохранители допустили, что у мужчины начались галлюцинации на борту.