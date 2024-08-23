Застрявший в горах Пакистана россиянин описал случившееся фразой «спасали себя сами»

РЕН ТВ: группу российских альпинистов спасли из обвала на горе в Пакистане

Один из российских альпинистов, застрявших в горах Пакистана, описал случившееся фразой «спасали себя сами». Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

По словам Михаила Миронова, группу задело во время обвала на горе Гашербрум IV (пакистанская северная территория Гилгит-Балтистан). По рации он связался с другими альпинистами и рассказал, что несколько человек получили ранения, а еще один, Сергей Нилов, и вовсе пропал.

Вскоре к группе подоспели пакистанские спасатели во главе с еще одним российским альпинистом Евгением Яблоковым. «Можно сказать, спасали мы себя сами. Так как квалификация у пакистанцев очень низкая», — заметил Миронов. О судьбе Нилова не сообщается.

Ранее стало известно, что Нилов пропал без вести на горе Гашербрум. В субботу, 17 августа, на ледопаде, где он работал, произошел обвал. Связь с альпинистом пропала.

