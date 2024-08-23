Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:28, 23 августа 2024Силовые структуры

Завербованный СБУ россиянин собирался устроить теракт в здании прокуратуры Черкесска

В КЧР задержали мужчину, собиравшегося взорвать здание прокуратуры по указу СБУ

Кадр: Telegram-канал Mash

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) 25-летнего жителя Башкортостана, который собирался устроить теракт в здании прокуратуры в Черкесске. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина приехал в КЧР в конце июля. 2 августа он сделал самодельную бомбу массой два килограмма и пошел к зданию прокуратуры, расположенной на Красноармейской улице в Черкесске. Пройдя половину пути, он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. На допросе он рассказал, что сотрудники украинских спецслужб написали ему в социальных сетях и предложили за денежное вознаграждение устроить взрыв в Черкесске. Куратор СБУ требовал у злоумышленника отчеты о передвижении и изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ).

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Его отправили в СИЗО до 2 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина России за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина

      Российская пенсионерка поговорила с аферистом и осталась без дома

      Суд вынес первый приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

      Вандалы разрушили могилу «Пухляша из клипа Little Big»

      Суд в Москве взыскал с Джикии задолженность за коммунальные платежи

      В ДНР рассказали об охоте ВСУ на спасателей

      Усатый обвинил Санду в плагиате

      Экс-сотрудник Apple предостерег от установки iOS 18

      В Европе назвали число прошедших подготовку на Западе украинских военных

      Врач раскрыл способ снизить риск депрессии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше