Завербованный СБУ россиянин собирался устроить теракт в здании прокуратуры Черкесска

В КЧР задержали мужчину, собиравшегося взорвать здание прокуратуры по указу СБУ

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) 25-летнего жителя Башкортостана, который собирался устроить теракт в здании прокуратуры в Черкесске. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина приехал в КЧР в конце июля. 2 августа он сделал самодельную бомбу массой два килограмма и пошел к зданию прокуратуры, расположенной на Красноармейской улице в Черкесске. Пройдя половину пути, он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. На допросе он рассказал, что сотрудники украинских спецслужб написали ему в социальных сетях и предложили за денежное вознаграждение устроить взрыв в Черкесске. Куратор СБУ требовал у злоумышленника отчеты о передвижении и изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ).

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Его отправили в СИЗО до 2 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина России за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ).