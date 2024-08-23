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11:48, 23 августа 2024Культура

Зеленский возвел советского режиссера в легендарные украинцы

Зеленский наградил режиссера Параджанова званием «Национальная легенда Украины»
Сергей Параджанов

Сергей Параджанов. Фото: Yuri Mechitov / Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственной премией «Национальная легенда Украины» советского кинорежиссера Сергея Параджанова, которого не стало в 1990 году. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале политика.

«Мы бесконечно благодарны и очень счастливы, что живем в стране, которая объединила таких уважаемых и талантливых людей», — написал он.

О создании государственной премии «Национальная легенда Украины» Владимир Зеленский объявил в 2021 году. Тогда же ею была награждена эстрадная певица София Ротару.

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      Варвара Кошечкина
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