Женщин предупредили о возможных рисках секса во время менструации

Сексолог Юлия Велигоцкая ответила на вопрос, можно ли вступать в половой контакт во время менструации. Ее слова приводит издание UfacityNews.

Велигоцкая рассказала, что из-за гормональной перестройки у некоторых женщин в первые дни цикла либидо повышается, у других, наоборот, понижается, поэтому каждая пара сама должна решать, заниматься ли в этот период сексом или нет. Однако она посоветовала учитывать, что интимная близость во время менструации сопряжена с некоторыми рисками для здоровья.

По словам сексолога, в критические дни иммунитет женщины снижен, а выделения являются благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий. Если же патогенные или условно патогенные микроорганизмы есть в самих выделениях, они могут проникнуть в уретру и вызвать воспалительный процесс в мочеполовой системе.

Также в этот период риск заражения различными инфекциями возрастает из-за того, что шейка матки приоткрыта, предупредила Велигоцкая. Кроме того, при интенсивном половом контакте может произойти заброс крови в маточные трубы и в брюшную полость, что повышает риск развития эндометриоза, предупредила она.

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