Из-за редкого заболевания мужчина стал видеть мир в розовых тонах во время оргазма

В Иране из-за чрезвычайно редкого заболевания 31-летний женатый мужчина, известный как «мистер Р», всякий раз, когда достигает оргазма, видит мир в розовых тонах, при этом все предметы кажутся ему более четкими и яркими. Его историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Сначала иранец — врач по образованию — пытался лечиться самостоятельно с помощью антидепрессантов, однако через три месяца все же пошел в ближайшую больницу, где специалисты предположили у него редкое неврологическое заболевание. По словам медиков, пациент жаловался, что во время оргазма его зрение меняется каждый раз, когда его глаза открыты. «Он описал эти изменения как "высококонтрастное зрение с преобладающим розовым цветом повсюду" и сказал, что окружающая среда становится ярче, как будто было раннее утро, даже если вокруг было темно», — говорится в отчете врачей.

Медики провели ряд тестов и диагностировали пациенту синестезию — чрезвычайно редкое неврологическое заболевание, при котором происходит непроизвольное автоматическое смешение ощущений. Это заболевание может привести к тому, что цвет приобретает вкус, звуки воспринимаются кожей, а запахи могут иметь и вкус, и цвет, и текстуру.

Мужчину выписали без дальнейшего лечения, так как у него не было проблем с потенцией, и он был в целом доволен сексуальной жизнью.

Ранее 39-летняя жительница Великобритании, которая восемь лет не занималась сексом, попала в больницу с разрывом правой стенки влагалища после интимной близости. Сообщается, что женщина в попытках самостоятельно решить проблему использовала 20 гигиенических прокладок и до приезда скорой помощи потеряла около полулитра крови.