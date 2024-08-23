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07:31, 23 августа 2024Забота о себе

Из-за редкого заболевания мужчина стал видеть мир в розовых тонах во время оргазма

Фото: Jason Leung / Unsplash

В Иране из-за чрезвычайно редкого заболевания 31-летний женатый мужчина, известный как «мистер Р», всякий раз, когда достигает оргазма, видит мир в розовых тонах, при этом все предметы кажутся ему более четкими и яркими. Его историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Сначала иранец — врач по образованию — пытался лечиться самостоятельно с помощью антидепрессантов, однако через три месяца все же пошел в ближайшую больницу, где специалисты предположили у него редкое неврологическое заболевание. По словам медиков, пациент жаловался, что во время оргазма его зрение меняется каждый раз, когда его глаза открыты. «Он описал эти изменения как "высококонтрастное зрение с преобладающим розовым цветом повсюду" и сказал, что окружающая среда становится ярче, как будто было раннее утро, даже если вокруг было темно», — говорится в отчете врачей.

Медики провели ряд тестов и диагностировали пациенту синестезию — чрезвычайно редкое неврологическое заболевание, при котором происходит непроизвольное автоматическое смешение ощущений. Это заболевание может привести к тому, что цвет приобретает вкус, звуки воспринимаются кожей, а запахи могут иметь и вкус, и цвет, и текстуру.

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      Наталья Обрядина
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