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12:32, 23 августа 2024Забота о себе

Женщина лишилась обеих ног после укуса неизвестного насекомого

Ирландка лишилась обеих ног после укуса неизвестного насекомого

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Ирландка, мать шестерых детей Джози Роули ухаживала за своими растениями в сентябре 2023 года, когда почувствовала два укуса. О том, как после этого она лишилась обеих ног, написало издание The Sun.

Вечером того же дня 69-летняя женщина обнаружила на ноге две красные метки размером с укус комара. В последующие дни следы увеличились в размерах и превратились в язвы. Тогда Джози обратилась к терапевту, и ей прописали антибиотики и обезболивающие, которые не помогли уменьшить симптомы. Затем женщину отправили в больницу, где ей наложили компрессионные повязки и провели три курса лечения пиявками для борьбы с инфекцией. Однако повязки настолько замедлили кровообращение, что пальцы обеих ног женщины почернели. Обе нижние конечности пришлось по очереди ампутировать выше колена.

По словам Джози, она была в отчаянии из-за случившегося и не верила, что что-то настолько маленькое, как укус неизвестного насекомого, могло причинить такой значительный вред. «С одной ампутацией я еще смирилась, но когда отрезали вторую ногу... За долгие годы меня кусали много раз, я жила в странах, где насекомые опаснее. Невозможно представить, что это может произойти в собственном саду», — рассказала женщина, которая теперь учится передвигаться на инвалидной коляске.

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Ранее американка Амалия Хенце осталась без рук и ног, когда попала в больницу с привычным для нее недомоганием — сильным запором. 18-летняя студентка часто оказывалась в больнице из-за постоянной непроходимости тонкого кишечника, спровоцированной болезнью Крона, однако на этот раз у нее начался сепсис.

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      Александра Лисица
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