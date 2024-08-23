Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 23 августа 2024Из жизни

Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой

Фото: WPixz / Shutterstock / Fotodom

Избавившаяся от наркозависимости женщина из Великобритании пришла в секс-индустрию после того, как перестала бояться ада. Об этом она рассказала изданию Daily Star.

36-летняя порнозвезда Кайла Уайлд объяснила, что долгое время употребляла наркотики, пока в какой-то момент не познакомилась с женщиной, помогающей перестать это делать. Она, по словам Кайлы, показала ей Библию и заявила, что, чтобы не попасть в ад, нужно не только бросить наркотики, но и не заниматься сексом до брака.

Как рассказывает Кайла, из-за страха перед Богом она избегала интимной близости с мужчинами два года. Все это время ей не хотелось верить в то, что некое сверхъестественное существо может быть настолько сурово. В конце концов она решила изучить историю религии и вскоре пришла к выводу, что вера нужна лишь для того, чтобы контролировать общество.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

После этого умозаключения Кайла не хотела, чтобы ее снова заставляли испытывать стыд, поэтому стала порноактрисой. Она подчеркнула, что теперь может лишь смеяться над былыми страхами. Порномодель призналась, что не употребляет наркотики уже десять лет и по-прежнему довольна своей профессией.

Ранее сообщалось, что бывшая религиозная проповедница, ушедшая в порноиндустрию, рассказала о теплом отношении фанатов к ее детям. Подписчики часто дарят им подарки: игрушки, одежду, иногда — что-то связанное с их хобби.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ударили ракетой по бункеру в Сумах. В нем проходило совещание Зеленского с главкомом ВСУ

      Путин создал совет по поддержке русского языка и других языков страны

      На Западе высказались о возможной цели Зеленского при вторжении ВСУ в Курскую область

      Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой

      Мужчины и женщины вспомнили лучшие комплименты их сексуальному мастерству

      В США спрогнозировали рекордное увеличение госдолга

      Захарова заявила о желании граждан стран НАТО переехать в Россию

      Министр обороны поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами

      В России предложили изменить правила выплаты пособий по безработице предпенсионерам

      Антонов заявил об общей обреченности России и США жить на одной планете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше