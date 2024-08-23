Женщина спасла акулу-людоеда с мелководья

Женщина помогла акуле-людоеду на острове в штате Массачусетс

В штате Массачусетс, США, женщина помогла акуле-людоеду выбраться с мелководья. Об этом пишет Nantucket Current.

Лиза Филлипс играла в футбол на острове Нантакет с семьей и друзьями, когда ее отец заметил что-то необычное на пляже. Мужчине показалось, что недалеко от них на берег выбросился кит. Филлипс тут же побежала к воде, схватив с собой телефон.

«Когда я подошла достаточно близко, чтобы разглядеть его, я сказала: "О, боже мой"», — поделилась эмоциями женщина. Перед ней оказалась огромная белая акула, которых также называют акулами-людоедами. Она билась в воде и никак не могла выплыть на глубину. Тогда Филлипс и ее друг решили спасти акулу сами.

По словам женщины, в тот момент ими управлял адреналин. Они несколько раз подтолкнули акулу, пока она наконец не сдвинулась с места. Филлипс заявила, что никогда не забудет того, что произошло. «Прикоснуться к огромной белой акуле? Это даже не включают в списки того, что нужно сделать до конца жизни, поскольку это просто невероятно», — поделилась впечатлениями она.

Ранее сообщалось, что в Италии прохожий спас застрявшего на скалистом мелководье дельфина. Мужчина в течение нескольких минут пытался подтолкнуть животное, а потом схватил его за хвост и помог ему уплыть в море.

