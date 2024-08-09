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18:15, 9 августа 2024Из жизни

Прохожий спас застрявшего на скалистом мелководье дельфина

В Италии прохожий помог застрявшему на мелководье дельфину уплыть в море

В Италии прохожий заметил застрявшего на скалистом мелководье дельфина, спустился к нему и спас, выбросив в море. Об этом сообщает Jam Press.

Местные жители прогуливались вечером возле берега моря, когда заметили бьющегося о скалы дельфина. Животное никак не могло вернуться в море из-за сильных волн, тогда один из прогуливающихся, Нандо, решил ему помочь.

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Мужчина в течение нескольких минут пытался подтолкнуть дельфина, а потом схватил его за хвост и дал ему уплыть в море. Свидетели спасения животного встретили Нандо аплодисментами.

Ранее сообщалось, что в США экипаж круизного судна случайно обнаружил плавающую в открытом океане собаку и спас ее. Вскоре владельцы пса увидели сюжет по телевидению, позвонили в студию и вернули питомца домой.

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      Юлия Юткина
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