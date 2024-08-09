Прохожий спас застрявшего на скалистом мелководье дельфина

В Италии прохожий заметил застрявшего на скалистом мелководье дельфина, спустился к нему и спас, выбросив в море. Об этом сообщает Jam Press.
Местные жители прогуливались вечером возле берега моря, когда заметили бьющегося о скалы дельфина. Животное никак не могло вернуться в море из-за сильных волн, тогда один из прогуливающихся, Нандо, решил ему помочь.
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Мужчина в течение нескольких минут пытался подтолкнуть дельфина, а потом схватил его за хвост и дал ему уплыть в море. Свидетели спасения животного встретили Нандо аплодисментами.
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