Моряки спасли плававшую в океане в нескольких километрах от берега собаку

People: в США экипаж круизной яхты спас плававшую в открытом океане собаку

В США экипаж круизного судна случайно обнаружил плавающую в открытом океане собаку и спас ее. Об этом пишет People.

В воскресенье, 28 июля, пассажиры круизной яхты во Флоридском заливе увидели в воде собаку, когда шли примерно в 2,5 километрах от берега. Они сразу же сообщили об этом капитану судна Терри Джонсу. Он аккуратно сбросил ход и совершил несколько маневров, чтобы животное смогло подплыть к корме яхты, где располагалась платформа для купания.

Собака была очень счастлива оказаться на борту. Экипаж и пассажиры судна кормили и поили животное до окончания маршрута. Потом собаку отвезли в ближайшую ветеринарную клинику, где выяснилось, что она чипирована, однако чип вышел из строя. Один из моряков забрал собаку домой, пока шли поиски хозяев, а Джонс сообщил о ней в местные СМИ.

Вскоре владельцы собаки, которую, как выяснилось, зовут Элли, увидели сюжет по телевидению и сразу же позвонили в студию. Хозяевами Элли оказались Бен и Кэтлин Бейкер. Они рассказали, что взяли питомицу с собой на лодочную прогулку, в какой-то момент отвлеклись и не заметили, как она пропала с борта. После этого Бейкеры до темноты плавали по заливу, пытаясь найти Элли, но безуспешно. «Я думал, что это конец. Мне 72 года, и за всю жизнь я не плакал столько, сколько за эти 18 часов», — рассказал Бен Бейкер.

Однако около шести часов утра на следующий день они увидели сюжет по телевидению и поняли, что Элли спасли. Вскоре питомица вернулась домой.

Ранее сообщалось, что в США спелеолог случайно спас собаку. Мужчина обнаружил раненое животное во время спуска в пещеру.