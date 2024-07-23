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17:44, 23 июля 2024Из жизни

Мужчина залез в пещеру в выходной и случайно нашел и спас раненую собаку

В США спелеолог случайно нашел живую собаку в пещере на глубине 15 метров

Фото: PxHere

Спелеолог из США спустился в пещеру, случайно нашел там живую собаку и спас ее. Об этом пишет Washington Post.

В начале июля опытный исследователь пещер Джесси Рошетт отправился в Вирджинию, чтобы провести там несколько семинаров на тему консервации пещер и мер безопасности при их исследовании. В выходной после семинаров он решил исследовать одну из пещер в компании местных спелеологов-любителей.

Они выбрали пещеру глубиной примерно 15 метров. Однако, когда спелеологи начали спускаться, то поняли, что внутри кто-то есть. Вскоре Рошетт нашел на дне пещеры замерзшую и испуганную собаку, которая, по всей видимости, провалилась туда. Мужчины покормили ее колбасой, дали немного воды и укутали одеялами и куртками. После этого они соорудили из веревок подобие гамака и стали аккуратно поднимать животное, которое явно было ранено.

Мужчины успешно вытащили собаку на поверхность и сразу отвезли в ветеринарную клинику, поскольку она почти не двигалась самостоятельно. Как оказалось, у животного воспалился спинной мозг, что повлияло на подвижность, но при этом все его кости были целы. На собаке не было ошейника, и она не была чипирована, но выглядела ухоженной, поэтому сотрудники клиники начали поиски ее хозяина через соцсети.

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      Антонина Черташ
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